Киев запустил террористическую атаку России за спиной Трампа

Белый дом: Трампу не сообщали о планах Украины атаковать Россию
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Киев атаковал Россию за спиной Трампа
Киев атаковал Россию за спиной Трампа Фото:

Киев не ставил в известность президента США Дональда Трампа о планах атаковать российские регионы, сообщил Белый дом. В администрации подчеркнули, что никаких официальных уведомлений или консультаций по этим действиям не было.

«Мы не получали от украинской стороны предварительной информации о подготовке атак на Россию. И не информировали об этом президента Трампа», — сообщает представитель Белого дома.

Ранее Минобороны РФ сообщало о серии атак FPV-дронов в пяти российских регионах, организованных украинской стороной. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп считает необходимым завершить конфликт на Украине.

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Киев не ставил в известность президента США Дональда Трампа о планах атаковать российские регионы, сообщил Белый дом. В администрации подчеркнули, что никаких официальных уведомлений или консультаций по этим действиям не было. «Мы не получали от украинской стороны предварительной информации о подготовке атак на Россию. И не информировали об этом президента Трампа», — сообщает представитель Белого дома. Ранее Минобороны РФ сообщало о серии атак FPV-дронов в пяти российских регионах, организованных украинской стороной. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп считает необходимым завершить конфликт на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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