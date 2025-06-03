Киев запустил террористическую атаку России за спиной Трампа

Киев не ставил в известность президента США Дональда Трампа о планах атаковать российские регионы, сообщил Белый дом. В администрации подчеркнули, что никаких официальных уведомлений или консультаций по этим действиям не было.
«Мы не получали от украинской стороны предварительной информации о подготовке атак на Россию. И не информировали об этом президента Трампа», — сообщает представитель Белого дома.
Ранее Минобороны РФ сообщало о серии атак FPV-дронов в пяти российских регионах, организованных украинской стороной. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп считает необходимым завершить конфликт на Украине.
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