«Я бы начала с оценки»: певица Инстасамка встала на защиту детей

Певица Инстасамка: меня волнует защита детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Инстасамка озаботилась вопросами безопасности детей
Инстасамка озаботилась вопросами безопасности детей Фото:

Певица Инстасамка (наст. имя — Дарья Зотеева) удивила общественность, затронув нетипичную для себя тему — защиты детей. Артистка заявила, что в России стоит разработать закон, который регулировал бы деятельность детей-блогеров. Что в него должно входить, певица разъяснила в беседе с URA.RU.

«Я бы начала с оценки такого контента психологами. Далее оценила бы влияние такого лайфстайла у ребенка на него самого. Если же создание такого контента никак не вредит психике ребенка, то считаю вторым пунктом нужно урегулировать доходы ребенка от рекламных интеграций и прочего», — пояснила исполнительница хита «За деньги да».

Певица заявила, что она планирует тщательнее изучить этот вопрос, который кажется не совсем важным, но это не так. Инстасамка планирует выйти на связь с депутатами, чтобы они помогли урегулированию этого момента.

Детьми Дарья озаботилась еще в 2024 году. Тогда она раскритиковала семью блогеров Дениса и Лены Кукояк, которые, по ее словам зарабатывают на труде своей малолетней дочери. Исполнительница сравнила это с эксплуатацией детей.

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Певица Инстасамка (наст. имя — Дарья Зотеева) удивила общественность, затронув нетипичную для себя тему — защиты детей. Артистка заявила, что в России стоит разработать закон, который регулировал бы деятельность детей-блогеров. Что в него должно входить, певица разъяснила в беседе с URA.RU. Певица заявила, что она планирует тщательнее изучить этот вопрос, который кажется не совсем важным, но это не так. Инстасамка планирует выйти на связь с депутатами, чтобы они помогли урегулированию этого момента. Детьми Дарья озаботилась еще в 2024 году. Тогда она раскритиковала семью блогеров Дениса и Лены Кукояк, которые, по ее словам зарабатывают на труде своей малолетней дочери. Исполнительница сравнила это с эксплуатацией детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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