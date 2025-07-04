Якушев дал наставления кандидату в губернаторы Новгородской области от ЕР

Для улучшения уровня жизни в Новгородской области необходима координация федеральных и региональных властей. Такой приоритет обозначил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на встрече с врио губернатора Новгородской области Александром Дроновым, которого партия выдвинула кандидатом на грядущих губернаторских выборах.
«Важна координация действий федерального центра, региональных властей и местного самоуправления в реализации социально-экономических инициатив. <...> Необходимо привлекать муниципальных депутатов и активистов „Единой России“ к обсуждению и реализации проектов, направленных на благоустройство, развитие инфраструктуры и повышение качества жизни в Новгородской области», — подчеркнул Якушев на встрече с Дроновым. Слова секретаря Генсовета ЕР приводятся на официальном сайте партии.
Врио главы Новгородской области добавил, что приоритетом для региона являются поддержка образования и культуры, а также сохранение исторического наследия. В этих вопросах «Единая Россия» играет ключевую роль, подчеркнул Дронов.
Он отметил необходимость пересмотреть стратегию развития региона в соответствии с актуальными национальными идеями, ведь в последний раз она обновлялась в 2019 году. Делать это Дронов намерен вместе с экспертами, инициативными жителями региона, а также активистами «Молодой Гвардии Единой России» и участниками регионального партийного проекта «Академия молодых политиков».
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