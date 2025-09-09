Захарова одним словом охарактеризовала Бербок на Генассамблее ООН

Захарова: Бербок — антисимвол 80-й сессии Генассамблеи ООН
Захарова посчитала Бербок антисимволом Генассамблеи ООН

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок является «антисимволом» 80-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова на антифашистском форуме в Москве.

«В этот юбилейный год на трибуне Генеральной ассамблеи ООН будет восседать как антисимвол Анналена Бербок», — заявила Захарова в ходе выступления на антифашистском форуме в Москве. Цитата по РИА «Новости». Она также добавила, что российское внешнеполитическое ведомство и правоохранительные органы реагируют на случаи оправдания и героизации нацизма, особенно если речь идет о попытках оскорбить память погибших воинов разных национальностей.

В Нью-Йорке 9 сентября открывается 80-я сессия Генассамблеи ООН. Кандидатуру Бербок на пост председателя поддержали 167 государств. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ранее отмечал, что экс-глава немецкого МИД «запомнилась оголтелой русофобией» и неоднозначными высказываниями. Российская сторона неоднократно выражала недовольство решением о назначении Бербок председателем юбилейной сессии одной из ключевых международных площадок.

