Протестующие подожгли здание парламента в Непале

Срочная новость
новость из сюжетаВ Непале разгорелись протесты после отмены популярных соцсетей
Участники протестной акции в Непале подожгли здание парламента. Ранее премьер-министр страны ушел в отставку. Это происходит на фоне протестов. Об этом сообщают СМИ.
