В Петербурге женщины получили сильный ожог в автобусе

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В Петербурге две женщины получили химический ожог
В Петербурге две женщины получили химический ожог Фото:

В Санкт-Петербурге две женщины сели в автобус и получили сильный химический ожог. По предварительной информации на сидении была разлита щелочь. Об этом пишет BAZA.

«Все произошло 10 июля, на Елецкой улице 45-летняя женщина зашла в салон автобуса №85 и села на свободное кресло. Сидение оказалось немного мокрым, но пассажирка этого не заметила. В результате скорая увезла женщину в больницу, где у нее диагностировали ожог неизвестным веществом», — информацию приводит BAZA в своем telegram-канале.

До этого инцидента, в тот же день еще одна пассажирка села на облитое сидение и тоже получила ожог. Попадание неизвестного химического вещества в салон автобуса будут выяснять следователи.

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В Санкт-Петербурге две женщины сели в автобус и получили сильный химический ожог. По предварительной информации на сидении была разлита щелочь. Об этом пишет BAZA. «Все произошло 10 июля, на Елецкой улице 45-летняя женщина зашла в салон автобуса №85 и села на свободное кресло. Сидение оказалось немного мокрым, но пассажирка этого не заметила. В результате скорая увезла женщину в больницу, где у нее диагностировали ожог неизвестным веществом», — информацию приводит BAZA в своем telegram-канале. До этого инцидента, в тот же день еще одна пассажирка села на облитое сидение и тоже получила ожог. Попадание неизвестного химического вещества в салон автобуса будут выяснять следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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