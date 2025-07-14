В Петербурге женщины получили сильный ожог в автобусе

В Санкт-Петербурге две женщины сели в автобус и получили сильный химический ожог. По предварительной информации на сидении была разлита щелочь. Об этом пишет BAZA.
«Все произошло 10 июля, на Елецкой улице 45-летняя женщина зашла в салон автобуса №85 и села на свободное кресло. Сидение оказалось немного мокрым, но пассажирка этого не заметила. В результате скорая увезла женщину в больницу, где у нее диагностировали ожог неизвестным веществом», — информацию приводит BAZA в своем telegram-канале.
До этого инцидента, в тот же день еще одна пассажирка села на облитое сидение и тоже получила ожог. Попадание неизвестного химического вещества в салон автобуса будут выяснять следователи.
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