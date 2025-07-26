Россиянам рассказали, что нужно принимать для молодости кожи

Коллаген способствует улучшению состояния кожи, однако после 30 организм постепенно снижает его выработку. Прием этого белка позволит коже выглядеть более молодой, что подтверждалось исследованиями, отмечает врач-косметолог и дерматовенеролог Айсу Токаева.
«Существует множество исследований, подтверждающих эффективность приема гидролизованного коллагена: у женщин в возрасте 35–60 лет прием коллагена в течение 8–12 недель улучшал упругость и увлажненность кожи», — заявила Айсу Токаева в беседе с aif.ru. Она отметила, что снижение естественной выработки коллагена в организме начинается после 25–30 лет, что проявляется появлением морщин и снижением тонуса кожи.
Для усиления эффекта, по словам Токаевой, важно выбирать препараты, в составе которых присутствует витамин C — он необходим для синтеза коллагена. Также положительно влияют дополнительные компоненты: гиалуроновая кислота, цинк, медь и аминокислоты. Эксперт подчеркивает, что коллаген не заменяет сбалансированное питание, физическую активность и уход за кожей, и должен рассматриваться исключительно как часть комплексного подхода к сохранению молодости кожи.
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