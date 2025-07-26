Россиянам рассказали, что нужно принимать для молодости кожи

Врач Токаева: коллаген способствует омолаживанию кожи после 30
© Служба новостей «URA.RU»
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Для омолаживания кожи после 30 можно использовать белок коллаген
Для омолаживания кожи после 30 можно использовать белок коллаген Фото:

Коллаген способствует улучшению состояния кожи, однако после 30 организм постепенно снижает его выработку. Прием этого белка позволит коже выглядеть более молодой, что подтверждалось исследованиями, отмечает врач-косметолог и дерматовенеролог Айсу Токаева.

«Существует множество исследований, подтверждающих эффективность приема гидролизованного коллагена: у женщин в возрасте 35–60 лет прием коллагена в течение 8–12 недель улучшал упругость и увлажненность кожи», — заявила Айсу Токаева в беседе с aif.ru. Она отметила, что снижение естественной выработки коллагена в организме начинается после 25–30 лет, что проявляется появлением морщин и снижением тонуса кожи.

Для усиления эффекта, по словам Токаевой, важно выбирать препараты, в составе которых присутствует витамин C — он необходим для синтеза коллагена. Также положительно влияют дополнительные компоненты: гиалуроновая кислота, цинк, медь и аминокислоты. Эксперт подчеркивает, что коллаген не заменяет сбалансированное питание, физическую активность и уход за кожей, и должен рассматриваться исключительно как часть комплексного подхода к сохранению молодости кожи.

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Коллаген способствует улучшению состояния кожи, однако после 30 организм постепенно снижает его выработку. Прием этого белка позволит коже выглядеть более молодой, что подтверждалось исследованиями, отмечает врач-косметолог и дерматовенеролог Айсу Токаева. «Существует множество исследований, подтверждающих эффективность приема гидролизованного коллагена: у женщин в возрасте 35–60 лет прием коллагена в течение 8–12 недель улучшал упругость и увлажненность кожи», — заявила Айсу Токаева в беседе с aif.ru. Она отметила, что снижение естественной выработки коллагена в организме начинается после 25–30 лет, что проявляется появлением морщин и снижением тонуса кожи. Для усиления эффекта, по словам Токаевой, важно выбирать препараты, в составе которых присутствует витамин C — он необходим для синтеза коллагена. Также положительно влияют дополнительные компоненты: гиалуроновая кислота, цинк, медь и аминокислоты. Эксперт подчеркивает, что коллаген не заменяет сбалансированное питание, физическую активность и уход за кожей, и должен рассматриваться исключительно как часть комплексного подхода к сохранению молодости кожи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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