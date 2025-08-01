Минтруд предложил новые жесткие ограничения для мигрантов

Министерство труда России предложило запретить найм иностранных работников из визовых стран на ряд профессий сферы услуг, если они не владеют русским языком. Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Минтруд вынес на общественное обсуждение норму о запрете найма иностранных работников без знания русского языка в сфере услуг», — передает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Как уточнили в ведомстве, новые требования коснутся профессий, предполагающих прямое общение с гражданами России — среди них «водитель автомобиля», «продавец продовольственных товаров», «продавец непродовольственных товаров» и медицинские работники.
Данный проект ориентирован на улучшение качества оказываемых услуг, а также на укрепление безопасности населения. «Владение русским языком для таких специалистов — необходимое условие для эффективной работы», — говорится в сообщении министерства.
Ранее был принят закон, отменяющий обязательный экзамен по русскому языку для определенных иностранных работников, приезжающих по квотам. Однако специалисты, чья работа требует постоянного контакта с гражданами, должны будут подтверждать знание языка. Новые правила распространяются только на граждан из стран с визовым въездом в Россию — это, как правило, квалифицированные рабочие из Китая, Индии, Турции и других государств.
Формирование квот для трудоустройства таких работников происходит ежегодно по заявкам регионов. Решения принимаются межведомственной комиссией, в которую входят представители ряда федеральных органов исполнительной власти.
Одобрение получают только проекты, значимые для экономики региона и в случае отсутствия российских специалистов соответствующего профиля. По данным Минтруда, подавляющее большинство (93,8%) выделяемых квот предназначено для квалифицированных рабочих, занятых в промышленности и инфраструктурных проектах.
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