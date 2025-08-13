Лайме Вайкуле предложили шить форму для бойцов СВО в тюрьме

В России считают, что за свои слова Вайкуле должна шить форму для героев СВО
В России считают, что за свои слова Вайкуле должна шить форму для героев СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Певицу Лайму Вайкуле стоит наказать тюремным сроком. С такой инициативой выступил певец и предприниматель Андрей Ковалев, уточнив, что в местах отбытия наказания она могла бы шить форму для военнослужащих ВС РФ.

«Нам нужно форму и варежки шить для наших ребят — героев СВО. Пригодится и Лайма, шить, наверное, умеет. Пофигу, что иностранка, лишь бы шить умела», — заявил Ковалев, комментируя возможную меру наказания для артистки. Его слова передает NEWS.ru.

Ранее Вайкуле призвала страны Запада увеличить поставки вооружений Украине. Ковалев выразил мнение, что после перенесенного в 2020 году коронавируса у исполнительницы могли возникнуть проблемы с душевным здоровьем, и именно после этого «Лайма переменилась».

По мнению юриста Дмитрия Аграновского, латвийская певица за свои слова может стать фигурантом уголовного дела в России. При возбуждении дела Вайкуле могут объявить в международный розыск, уточнил он.

