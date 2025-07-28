Юрист Аграновский: Вайкуле грозит уголовное дело за призыв дать Киеву оружие

Латвийская певица Лайма Вайкуле после призывов «дать оружие Украине» может стать фигурантом уголовного дела в России. Об этом заявил юрист Дмитрий Аграновский.
«Такие высказывания делают Лайму Вайкуле потенциальным фигурантом уголовного преследования. Окончательные решения должны принимать соответствующие органы», — подчеркнул Аграновский в беседе с изданием aif.ru.
Юрист добавил, что при возбуждении уголовного дела Вайкуле могут объявить в международный розыск. Также под арест может попасть имущество певицы на территории России.
Ранее URA.RU рассказывало, что на музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале во время общения с прессой Вайкуле выразила надежду на быстрое завершение военного конфликта. Когда один из журналистов предположил, что музыка способна приблизить мир, певица ответила: «Лучше дать оружие Украине».
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