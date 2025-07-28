28 июля 2025

Юрист Аграновский: Вайкуле грозит уголовное дело за призыв дать Киеву оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Против Вайкуле могут завести дело после ее высказывания об Украине
Против Вайкуле могут завести дело после ее высказывания об Украине Фото:

Латвийская певица Лайма Вайкуле после призывов «дать оружие Украине» может стать фигурантом уголовного дела в России. Об этом заявил юрист Дмитрий Аграновский.

«Такие высказывания делают Лайму Вайкуле потенциальным фигурантом уголовного преследования. Окончательные решения должны принимать соответствующие органы», — подчеркнул Аграновский в беседе с изданием aif.ru.

Юрист добавил, что при возбуждении уголовного дела Вайкуле могут объявить в международный розыск. Также под арест может попасть имущество певицы на территории России.

Ранее URA.RU рассказывало, что на музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале во время общения с прессой Вайкуле выразила надежду на быстрое завершение военного конфликта. Когда один из журналистов предположил, что музыка способна приблизить мир, певица ответила: «Лучше дать оружие Украине».

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Латвийская певица Лайма Вайкуле после призывов «дать оружие Украине» может стать фигурантом уголовного дела в России. Об этом заявил юрист Дмитрий Аграновский. «Такие высказывания делают Лайму Вайкуле потенциальным фигурантом уголовного преследования. Окончательные решения должны принимать соответствующие органы», — подчеркнул Аграновский в беседе с изданием aif.ru. Юрист добавил, что при возбуждении уголовного дела Вайкуле могут объявить в международный розыск. Также под арест может попасть имущество певицы на территории России. Ранее URA.RU рассказывало, что на музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале во время общения с прессой Вайкуле выразила надежду на быстрое завершение военного конфликта. Когда один из журналистов предположил, что музыка способна приблизить мир, певица ответила: «Лучше дать оружие Украине».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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