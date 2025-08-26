Срочная новость
Столичный суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли по делу о насильственных действиях сексуального характера. Алекс Лесли продвигал схемы пикапа девушек, учив этому других мужчин. Об этом сообщает РИА Новости.
