Маленькая дочка блогерши ищет бойца СВО ради «бабосиков после его смерти»

Полицейские проверят заявление новосибирской школьницы, захотевшей парня с СВО
В полиции проверят высказывание дочери блогерши, которая та сделала во время интернет-трансляции
В полиции проверят высказывание дочери блогерши, которая та сделала во время интернет-трансляции Фото:

В социальных сетях разлетелся видеоролик, на котором дочь блогерши Мамуси (настоящее имя Дарья Митрохина) сообщила, что найдет себе мужчину на СВО, который погибнет и оставит ей деньги. По данному факту полиция Новосибирской области проводит проверку.

Случай произошел во время прямого эфира. Дочь Митрохиной заявила, что у нее появятся «бабосики» после смерти ее будущего парня на СВО. О своей идее девочка со смехом рассказала матери. Стримерша попыталась одернуть ребенка, однако при этом спокойно продолжила заниматься своими делами во время трансляции. Позже данный фрагмент быстро распространился в интернете. Им заинтересовалась полиция.

«В ходе мониторинга СМИ сотрудниками полиции выявлена публикация, где содержится высказывание неустановленного лица, по факту которого, ГУ МВД России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале регионального МВД РФ.

Женщина ведет профили в социальных сетях под названием «Канал Мамусика». В публикациях и видео она делится подробностями своей повседневной жизни и опытом воспитания пятерых детей.

