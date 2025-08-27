Силуанов озвучил прогноз по росту экономики России в 2025 году

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост экономики России в 2025 году составит не менее 1,5%. Об этом он сообщил на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным. Ключевым фактором для ускорения темпов в 2025 году станет согласованная работа правительства и Центробанка.
«Мы ожидаем, что по итогам года рост ВВП составит не менее 1,5%. Может быть, даже выше», — добавил Силуанов. Трансляция встречи велась на сайте Кремля. Сбалансированный бюджет по правилам создаст условия для снижения ключевой ставки и поможет экономить около 200 млрд рублей ежегодно.
Совместная работа Минфина и ЦБ направлена на смягчение денежно-кредитной политики. По словам Силуанова на совещании, это высвободит ресурсы для кредитования реального сектора и даст «дополнительный импульс» в 2025 году.
«Обрабатывающая промышленность растет на 4,2%, драйверами являются транспортное машиностроение, радиоэлектроника и фармацевтика», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Также, по мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, снижение ставки возможно при устойчивом замедлении инфляции.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, как решаются вопросы, касающиеся ключевой ставки. По его словам, они рассматриваются на основе регулярных обсуждений между экспертами правительства и Центрального банка.
