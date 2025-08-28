Пашинян допустил возможность выхода Армении из ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность выхода страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне сближения с Евросоюзом. Об этом глава правительства заявил в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит пресс-служба правительства Армении.
«Поднятая вами тема долгое время обсуждается в контексте закона [о намерении] членства в ЕС. <...> Когда придет время, когда выбор будет окончательным, мы примем соответствующее решение. Что касается возможно или невозможно: если мы такое заявляем на официальном уровне, значит возможно. Возможен любой сценарий», — отметил Пашинян. Он пояснил, что в республике осознают невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС. По его словам, окончательное решение будет принято, когда ситуация потребует определенного выбора.
Премьер-министр подчеркнул, что выбор внешнеполитического курса зависит от общественного мнения, текущих переговоров, анализа ситуации и доступных альтернатив. В правительстве также напомнили, что ранее президент Армении Ваагн Хачатурян одобрил закон о намерении вступить в ЕС, несмотря на то что официального предложения о членстве со стороны объединения не поступало.
Российская сторона уже отреагировала на происходящее: в январе 2025 года вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что обсуждение в Армении соответствующего законопроекта рассматривается Москвой как начало выхода Еревана из ЕАЭС. Российское правительство будет учитывать этот фактор при формировании экономической политики в отношении Армении. Ранее сообщалось, что Пашинян не примет участия в заседании межправсовета ЕАЭС в Киргизии, передает RT. До этого в МИД РФ также обращали внимание, что Армения не сможет быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС, сообщает телеканал «Царьград».
