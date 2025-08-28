Песков ответил, будут ли защищать НПЗ России

Россия принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на топливо оставался в стабильной зоне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Рынок топлива полностью обеспечен. Существуют колебания цен по разным причинам. Правительство принимает энергичные меры, чтобы уровень цен оставался в стабильной зоне», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает URA.RU.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что меры принимаются, и рынок остается стабильным. Так он ответил на вопрос о том, планирует ли Россия принимать дополнительные меры по защите объектов, связанных с нефтью, и не опасается ли Москва дефицита на рынке топлива.
Ранее обломки беспилотника ВСУ упали на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, там загорелась одна из установок. Об этом пишет RT. Площадь возгорание составила 20 квадратных метров.
