Суд Москвы оштрафовал онлайн-библиотеку комиксов Mangalib

Суд Москвы оштрафовал на 14 млн рублей онлайн-библиотеку комиксов Mangalib
Таганский суд Москвы оштрафовал на 14 млн рублей онлайн-библиотеку комиксов Mangalib за пропаганду ЛГБТ (движение признанно в России экстремистской и запрещенной). Об этом сообщила пресс-служба столичного суда.

«ООО „Мангалиб“ оштрафована на 14 млн руб. по ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения)», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

«Мангалиб» представляет собой онлайн-платформу и мобильное приложение, предлагающие пользователям возможность читать мангу на русском языке. В распоряжении компании имеется telegram-канал, аудитория которого насчитывает 83 тысячи подписчиков, а также официальная страница во «ВКонтакте» с числом подписчиков, превышающим 600 тысяч человек.

