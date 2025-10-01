Сестра Карла III приехала в Киев и встретилась с Зеленским

Зеленский встретился в Киеве с сестрой Карла III, принцессой Анной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сестра короля Британии Карла III прибыла в Киев для обсуждения поддержки Украины
Сестра короля Британии Карла III прибыла в Киев для обсуждения поддержки Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с принцессой Анной, младшей сестрой британского короля Карла III. Переговоры состоялись в Киеве. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить поддержку Украины Великобританией», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «РБК-Украина».

По информации издания The Telegraph, Анна продемонстрировала поддержку украинским семьям, пострадавшим в результате конфликта. Она также обменялась рукопожатием с Зеленским и вручила ему конверт с изображением красного королевского герба. Предполагается, что внутри находилось личное послание от монарха.

Ранее стало известно о внезапном визите в Киев герцога Сассекского, принца Гарри. Он прибыл на Украину 12 сентября. Вместе с ним в украинскую столицу прибыла команда его благотворительного фонда Invictus Games, деятельность которого направлена на поддержку и восстановление ветеранов с инвалидностью. Представитель британской королевской семьи подчеркнул, что намерен приложить максимум усилий для содействия реабилитации тысяч украинских военных, получивших тяжелые ранения в ходе вооруженного конфликта, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с принцессой Анной, младшей сестрой британского короля Карла III. Переговоры состоялись в Киеве. Об этом сообщает издание «РБК-Украина». «Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить поддержку Украины Великобританией», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «РБК-Украина». По информации издания The Telegraph, Анна продемонстрировала поддержку украинским семьям, пострадавшим в результате конфликта. Она также обменялась рукопожатием с Зеленским и вручила ему конверт с изображением красного королевского герба. Предполагается, что внутри находилось личное послание от монарха. Ранее стало известно о внезапном визите в Киев герцога Сассекского, принца Гарри. Он прибыл на Украину 12 сентября. Вместе с ним в украинскую столицу прибыла команда его благотворительного фонда Invictus Games, деятельность которого направлена на поддержку и восстановление ветеранов с инвалидностью. Представитель британской королевской семьи подчеркнул, что намерен приложить максимум усилий для содействия реабилитации тысяч украинских военных, получивших тяжелые ранения в ходе вооруженного конфликта, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...