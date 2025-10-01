Сестра Карла III приехала в Киев и встретилась с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с принцессой Анной, младшей сестрой британского короля Карла III. Переговоры состоялись в Киеве. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».
«Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить поддержку Украины Великобританией», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «РБК-Украина».
По информации издания The Telegraph, Анна продемонстрировала поддержку украинским семьям, пострадавшим в результате конфликта. Она также обменялась рукопожатием с Зеленским и вручила ему конверт с изображением красного королевского герба. Предполагается, что внутри находилось личное послание от монарха.
Ранее стало известно о внезапном визите в Киев герцога Сассекского, принца Гарри. Он прибыл на Украину 12 сентября. Вместе с ним в украинскую столицу прибыла команда его благотворительного фонда Invictus Games, деятельность которого направлена на поддержку и восстановление ветеранов с инвалидностью. Представитель британской королевской семьи подчеркнул, что намерен приложить максимум усилий для содействия реабилитации тысяч украинских военных, получивших тяжелые ранения в ходе вооруженного конфликта, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.