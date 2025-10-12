Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера

Срочная новость
В России введен мораторий на обнуление топливного демпфера. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Ранее нефтяные компании обращались к российскому правительству с данной инициативой.
«Расчет коэффициента демпфера определяется строго в строгом порядке», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на портале правовых актов.
