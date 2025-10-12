Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

В России введен мораторий на обнуление топливного демпфера. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Ранее нефтяные компании обращались к российскому правительству с данной инициативой. 

«Расчет коэффициента демпфера определяется строго в строгом порядке», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на портале правовых актов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России введен мораторий на обнуление топливного демпфера. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Ранее нефтяные компании обращались к российскому правительству с данной инициативой.  «Расчет коэффициента демпфера определяется строго в строгом порядке», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на портале правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...