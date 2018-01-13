Собянин: «С победителями я лично поговорю о перспективах». И не только

17:50 13 января 2018 1

Проект Сергея Кириенко (справа) расширяет кадровые возможности всех госструктур страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

13 января в Москве прошел второй полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России», организованного администрацией президента по личному поручению Владимира Путина. В ЦФО оказалось так много участников, что в отличие от других округов конкурс здесь решили проводить в два этапа — 10 и 13 января. Оба полуфинала прошли в Подмосковье, в корпоративном университете Сбербанка.

По духу мероприятие сильно напоминало деловое собрание крупной западной корпорации, как его обычно показывают в голливудских фильмах. По холлу степенно расхаживали те, кто уже прошел начальные этапы конкурса: как правило, это были солидные мужчины в почти идентичных деловых синих костюмах. Женщины среди полуфиналистов также встречались, но гораздо реже.

Участник конкурса Ильдар Резяпов успел даже побыть депутатом Бахчисарая, где решал проблемы с крымскими татарами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Только за последний год в России сменилось около двух десятков губернаторов, рассуждал один из участников конкурса, Ильдар Резяпов. «Сейчас мы видим запрос на молодых людей со стратегическим креативным мышлением. Мы отходим от той модели, когда все получает тот, у кого есть богатый папа. Это площадка дает возможности всем, у кого есть потенциал», — рассказал он корреспонденту «URA.RU».

Резяпов уверен, что в кадровой политике России грядут серьезные перемены. К своим 38 годам он успел поработать в государственном управлении, создать собственную партию («Партия Ветеранов России») и даже поучаствовать в крымских событиях.

В том, что грядет кадровая революция, участников убеждали и именитые выступающие. «Если бы такие кадровые лифты, как сейчас, были в то время, когда мы с Сергеем Владиленовичем (Кириенко — замруководителя администрации президента) делали карьеру, Россия бы давно уже слетала на Марс и вернулась обратно», — заявил собравшимся глава Росатома Алексей Лихачев.

Сам Кириенко заявил, что такие конкурсы теперь войдут в традицию. «Этот конкурс не разовое мероприятие, подобный отбор будет проходить каждый год», — сообщил «лидерам России» чиновник администрации.

Депутат Павел Крашенинников заявил, что конкурс развеял миф о том, что на руководящие госдолжности можно попасть только через связи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников вообще сравнил запуск конкурса с открытием Царскосельского лицея в начале XIX века. «Открытие Царскосельского лицея дало стране Пушкина, Салтыкова-Щедрина, барона Корфа. То же самое будет происходить и в наше время. Это сейчас мы присматриваемся и берем вас к себе на работу, но уже через какое-то время нам самим придется проситься к вам. Надеемся, что это выступление мне зачтется», — сказал Крашенинников собравшимся.

Однако одними заявлениями представители власти не ограничивались. Так, Сергей Собянин подошел к конкурсу по-деловому. «Все финалисты конкурса смогут стажироваться в правительстве Москвы, а с победителями я лично поговорю о перспективах», — обратился к собравшимся мэр столицы.

Министр экономического развития Максим Орешкин признался, что среди победителей конкурса будет искать себе замминистра. Несколько позже, пока остальные чиновники выступали перед журналистами, министр попросил вывести прессу из зала, чтобы пообщаться с полуфиналистами наедине.

1/6 Начался полуфинал «Лидеров России» с исполнения российского гимна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тайком оставшийся на дискуссии корреспондент «URA.RU» слышал, как участники конкурса обсуждали с Орешкиным перспективы экономического развития страны. Разговоры вертелись вокруг текущей неэффективности российской экономики и введения адекватных критериев оценки работы чиновников. «Стоило бы, как в частных компаниях, привязать KPI работы чиновников к экономическому росту, если такого нет — то до свидания», — предложил один из участников конкурса. «Я с вами полностью согласен.

Приходите и докажите, что можете работать эффективно. У нас будут десятки вакансий для участников конкурса, одним замминистром не ограничимся», — ответил Орешкин.

Впрочем, сами чиновники не отважились проверить свои силы на конкурсе «Лидеры России». «Насколько я знаю, представители исполнительной власти среднего уровня пробовали себя в конкурсе. А вот управленцы уровня губернаторов, вице-губернаторов, министров, депутатов не решились. Я думаю — это связано с возрастом и воли не хватило. Решимость свойственна молодым. Для них конкурс и создавался», — признался корреспонденту «URA.RU» Крашенинников.

Однако все тот же Орешкин (самый молодой министр России, 36 лет) сказал «URA.RU», что проходил в 2015 году похожий тест в администрации президента. Судя по всему, удачно.

Участница Татьяна Цветкова рассказала, что госслужба ее не интересует, она пришла на конкурс налаживать знакомства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несмотря на список именитых выступающих и заверения Кириенко о том, что за конкурсом внимательно наблюдает сам Владимир Путин, чиновники несколько раз подчеркивали: они отлично понимают, что не все победители сами захотят пойти на госслужбу. Многие имеют свой бизнес и не будут от него отказываться.

Так, москвичка Татьяна Цветкова рассказала «URA.RU», что решила поучаствовать в «Лидерах России» не ради трудоустройства. «У меня компания по обработке и продаже нефрита, мы работаем в нескольких регионах России. Я решила просто попробовать свои силы и посмотреть на тех, кто вершит историю нашей страны. Теперь мне интересно пообщаться и с другими полуфиналистами», — рассказала предпринимательница.

Она получила два высших образования зарубежом и надеется, что конкурс поможет ей получить еще одно. Дело в том, что победители конкурса не только войдут в кадровый состав президента, но и получат миллионный грант на обучение.