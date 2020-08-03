Вторник посвятим секретам мозга и новому кино

Вторник посвятим киноискусству. Фото: Pixabay

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Во вторник, 4 августа, предлагаем вам отправиться в мир киноискусства и посмотреть самые крутые новинки августа: от вдохновляющих короткометражек до фестивальных картин, заглянуть на лекции о кино и психологии, и потренировать память, чтобы лучше запомнить сегодняшнюю подборку рекомендаций URA.RU.

Что сделать до работы?

Вдохновиться на новые свершения с роликом «You Can’t Stop Us» , который сняла команда Nike по случаю возобновления чемпионата NBA, приостановленного на время пандемии. Видео посвящено спорту как источнику вдохновения и показывает, что, несмотря на закрытие стадионов, спортсмены нашли им достойную замену. В полутораминутном ролике удалось показать 24 вида спорта и 53 спортсмена. Получился трогательный и цепляющий короткометражный фильм.

Что сделать в обед?

Прокачать мозги. В 15:00 состоится лекция о секретах мозга. Председатель совета молодых учёных и специалистов Тюменского государственного медицинского университета Давуд Алифов откроет секреты управления памятью и расскажет, как ее улучшить.

Что сделать вечером?

В 21:00 стартует цикл онлайн-лекций «Кино — это запечатлённое время» . На примерах любимых и популярных фильмов слушатели вместе с киноведами разберут особенности киноязыка, принципы психологии восприятия кино и способы его воздействия на мировоззрение.

Поддержать тему можно, присоединившись к фестивалю документального кино Beat Film Festival, который проходит до 14 августа в онлайн и офлайн формате. Так, на платформе партнеров можно посмотреть один из самых долгожданных фильмов этого года — Banksy Most Wanted . Фильм-попытка разгадать тайну самого популярного уличного художника планеты и посмотреть на него глазами фанатов, журналистов и галеристов.