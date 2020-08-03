Вторник посвятим секретам мозга и новому кино

Во вторник, 4 августа, предлагаем вам отправиться в мир киноискусства и посмотреть самые крутые новинки августа: от вдохновляющих короткометражек до фестивальных картин, заглянуть на лекции о кино и психологии, и потренировать память, чтобы лучше запомнить сегодняшнюю подборку рекомендаций URA.RU.
Что сделать до работы?
Вдохновиться на новые свершения с роликом
Что сделать в обед?
Прокачать мозги. В 15:00 состоится лекция о секретах мозга. Председатель совета молодых учёных и специалистов Тюменского государственного медицинского университета Давуд Алифов откроет
Что сделать вечером?
В 21:00 стартует цикл онлайн-лекций
Поддержать тему можно, присоединившись к фестивалю документального кино Beat Film Festival, который проходит до 14 августа в онлайн и офлайн формате. Так, на платформе партнеров можно посмотреть один из самых долгожданных фильмов этого года —
План на 5 августа мы опубликуем через сутки. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в