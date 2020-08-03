03 августа 2020

Вторник посвятим секретам мозга и новому кино

Рекомендации URA.RU. Чем заняться в свободное время

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 24.07.2015. Телевидение., телевизор, ретро
Вторник посвятим киноискусству. Фото: Pixabay
статья из сюжета
Нескучная афиша от URA.RU

Во вторник, 4 августа, предлагаем вам отправиться в мир киноискусства и посмотреть самые крутые новинки августа: от вдохновляющих короткометражек до фестивальных картин, заглянуть на лекции о кино и психологии, и потренировать память, чтобы лучше запомнить сегодняшнюю подборку рекомендаций URA.RU.

Что сделать до работы?

Вдохновиться на новые свершения с роликом «You Can’t Stop Us», который сняла команда Nike по случаю возобновления чемпионата NBA, приостановленного на время пандемии. Видео посвящено спорту как источнику вдохновения и показывает, что, несмотря на закрытие стадионов, спортсмены нашли им достойную замену. В полутораминутном ролике удалось показать 24 вида спорта и 53 спортсмена. Получился трогательный и цепляющий короткометражный фильм.

Что сделать в обед?

Прокачать мозги. В 15:00 состоится лекция о секретах мозга. Председатель совета молодых учёных и специалистов Тюменского государственного медицинского университета Давуд Алифов откроет секреты управления памятью и расскажет, как ее улучшить.

Что сделать вечером?

В 21:00 стартует цикл онлайн-лекций «Кино — это запечатлённое время». На примерах любимых и популярных фильмов слушатели вместе с киноведами разберут особенности киноязыка, принципы психологии восприятия кино и способы его воздействия на мировоззрение.

Поддержать тему можно, присоединившись к фестивалю документального кино Beat Film Festival, который проходит до 14 августа в онлайн и офлайн формате. Так, на платформе партнеров можно посмотреть один из самых долгожданных фильмов этого года — Banksy Most Wanted. Фильм-попытка разгадать тайну самого популярного уличного художника планеты и посмотреть на него глазами фанатов, журналистов и галеристов.

План на 5 августа мы опубликуем через сутки. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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