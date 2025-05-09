Патрушев перечислил тех, благодаря кому Россия победила в 1945 году

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев в поздравлении, посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, перечислил основные категории граждан, благодаря которым была достигнута победа над фашизмом в 1945 году. По словам политика, свой вклад в достижение Победы внесли представители самых различных профессий, включая те, которые традиционно считаются мирными. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
«Вклад в общее дело Победы внесли представители всех, даже самых мирных профессий. В их числе и советские геологи. В условиях оборонительных боев военно-геологические отряды давали сведения о рельефе, типе грунтов, глубине залегания подземных вод и их источниках. Для обеспечения наступательных операций составлялись карты проходимости, подготавливались инженерно-геологические характеристики отдельных плацдармов, особенно в районах водных преград и оборонительных сооружений», — отметил Патрушев. Его слова передает telegram-канал правительства.
Патрушев подчеркнул, что память о героическом подвиге миллионов наших сограждан, которые выдержали тяжелые испытания и защитили независимость Отечества, бережно сохраняется и передается из поколения в поколение. Великая Победа была достигнута усилиями как солдат на передовой, так и работников тыла. В непростых условиях аграрии сумели обеспечить армию и страну необходимыми продуктами, не допустив перебоев в снабжении фронта.
По словам вице-премьера, благодаря объединенным усилиям советского народа удалось одолеть фашизм, сохранить целостность государства и заложить прочную основу для последующего восстановления страны и экономического роста. В завершение поздравления Патрушев выразил благодарность ветеранам за их бессмертный подвиг, силу духа и мужество. Он подчеркнул, что сегодняшняя сильная Россия — это заслуга поколения победителей, а также пожелал ветеранам и их семьям крепкого здоровья, мира и добра.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с Днем Победы. В своем обращении он отметил особую ценность наследия, переданного предыдущими поколениями, и подчеркнул его важную роль для современного общества. Кроме того, Медведев призвал помнить о необходимости противостоять внешним угрозам и защищать интересы государства.
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