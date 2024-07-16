Хасиков экстренно обновляет калмыцкую ЕР перед выборами

В разгар предвыборной кампании выяснилось, что у партии нет скамейки запасных

16 июля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Ослабленная перед выборами калмыцкая ЕР рискует отдать мандаты коммунистам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Избирком Калмыкии опубликовал списки кандидатов политических партий на выборы в горсобрание Элисты, которое избирается в сентябре 2024 года. Из них видно, что губернатор Калмыкии Бату Хасиков затеял тотальное обновление гордумы. По итогам закрытых соцопросов, которые продемонстрировали низкую популярность нынешнего созыва, он принял решение не включать в партийные списки старых депутатов, заработавших большой антирейтинг. Не имея другой профессиональной команды, ему пришлось вести на выборы новичков, ранее не занимавшихся политикой. Тем временем в КПРФ (главный противник ЕР в регионе), выдвинувшей сильный партсписок, уверены, что по итогам выборов утроят количество депутатов в горсобрании. Непростые времена для ЕР в Калмыкии начались с приходом губернатора Бату Хасикова в 2019 году. Если последние выборы в Горсовет Элисты в 2019 году прошли еще в штатном режиме (ЕР получила 17 из 25 мандатов, по три мандата досталось КПРФ и «Справедливой России», по одному — ЛДПР и КПСС), то через пару лет позиции партии сильно ухудшились. В 2021 году, на выборах в Госдуму, партия власти потерпела здесь тотальное поражение. ЕР не победила ни на одном избирательном участке, получив 26,6%. Протестный электорат города предпочел проголосовать за КПРФ, которая набрала 29%. Эксперты связывают протест в Калмыкии с системными проблемами: безработицей, неисправностью электросетей, запустением, некачественной питьевой водой. Хасиков экстренно пытается выправить положение ЕР в Элисте Фото: Владимир Андреев © URA.RU В этом году Хасиков пошел на несколько рискованных ходов, пытаясь добиться хороших процентов для «Единой Россией». В канун выборов губернатор отправил в отставку двух непопулярных чиновников, руководивших городом: главу администрации города Шафрана Тепшинова и председателя Горсобрания Николая Орзаева. Политтехнологический ход должен был понизить уровень социальной напряженности в городе. После этого Хасиков принялся за зачистку самого Горосвета Элисты. Он добился максимального обновления партийных списков ЕР по итогам праймериз. Так, из 17 избравшихся в прежний созыв гордумы единороссов, в сегодняшний список вошли лишь семеро. «В предвыборном штабе извлеки уроки из кризиса партии в 2021 году. Поэтому сегодня мы видим такое обновление списка. Корректировки были сделаны по результатам исследований, в ходе которых выяснились многочисленные вопросы к ведению городского хозяйства. С учетом этого фактора был составлен новый список», — сообщает агентству руководитель калмыцкого реготделения Российского общества политологов Буянча Галзанов. «Руководство республики пошло на радикальную зачистку городской власти. Этим жестом в правительстве демонстрируют электорату готовность к переменами», — комментирует политтехнолог Андрей Серенко, ранее работавший на кампаниях в Калмыкии. На данный момент действия Хасикова привели к результату. На последних замерах рейтингов партий в Элисте «Единая Россия» получила порядка 48%. КПРФ — около 20%, «Новые люди» — в районе 15%. Хасиков сваливает вину на других чиновников перед выборами При этом, список «Единой России» на выборы в гордуму Элисты продемонстрировал отсутствие у партии скамейки запасных, что негативно повлияет на итоги выборов для партии власти. Среди новой партийной команды практически отсутствуют кандидаты с политическим опытом или значительными ресурсами. Из 35 кандидатов, избирающихся в 7 территориальных группах (соответствуют избирательным округам), 12 — сотрудники общеобразовательных учреждений, 6 — руководители или сотрудники НКО, 3 врача и представители коммерческого сектора. 4 из 7 кандидатов в одномандатных округах также ранее не занимались политической деятельностью. Первый секретарь республиканского отделения КПРФ, зампредседателя Народного Хурала Николай Нуров убежден, что этот ход только усугубит положение ЕР в Калмыкии. «Они просто поменяли один состав на другой. „Кислотных“ людей убрали, новых набрали, но что эти новые будут делать? Люди должны быть с опытом. Как юридическим, так и политическим. У ЕР скамейка запасных очень слабая. Без профессионализма люди помощи городу не дадут», — утверждает агентству коммунист. В отличие от ЕР, КПРФ выдвинула в каждой территориальной группе профессиональных политиков. В первой и третьей — депутатов горсобрания Олега Петкеева и Олега Балдашинова, в четвертой — заместителя Главы Ики-Бурульского МО с 15-летним стажем Александра Владимирова и советника председателя Народного Хурала Мигмира Бембеева. В шестом — обозревателя главной политической газеты «Хальмг унн» Людмилу Немруеву, в седьмом — партийного функционера Надежду Куменову. Эксперты прогнозируют, что в нынешней ситуации КПРФ увеличит свое представительство в гордуме. «Шанс увеличить присутствие в гордуме есть. Для этого есть множество факторов: это и вопросы к работе городского хозяйства, и протестный ресурс», — полагает политолог Галзанов. КПРФ вдвое увеличит фракцию в горсобрании Элисты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава калмыцких коммунистов убежден, что фракция КПРФ в горсовете увеличится вдвое. «Вдвое увеличим точно. Но мы считаем, что, возможно, и втрое», — поделился с агентством планами Николай Нуров. Места в горсовете прогнозируют и «Новым людям». По словам Андрея Серенко, партия популярна в Калмыкии намного больше, чем в других регионах Поволжья. Если НЛ сумеют мобилизовать свой электорат, они смогут приблизиться по количеству депутатов к КПРФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избирком Калмыкии опубликовал списки кандидатов политических партий на выборы в горсобрание Элисты, которое избирается в сентябре 2024 года. Из них видно, что губернатор Калмыкии Бату Хасиков затеял тотальное обновление гордумы. По итогам закрытых соцопросов, которые продемонстрировали низкую популярность нынешнего созыва, он принял решение не включать в партийные списки старых депутатов, заработавших большой антирейтинг. Не имея другой профессиональной команды, ему пришлось вести на выборы новичков, ранее не занимавшихся политикой. Тем временем в КПРФ (главный противник ЕР в регионе), выдвинувшей сильный партсписок, уверены, что по итогам выборов утроят количество депутатов в горсобрании. Непростые времена для ЕР в Калмыкии начались с приходом губернатора Бату Хасикова в 2019 году. Если последние выборы в Горсовет Элисты в 2019 году прошли еще в штатном режиме (ЕР получила 17 из 25 мандатов, по три мандата досталось КПРФ и «Справедливой России», по одному — ЛДПР и КПСС), то через пару лет позиции партии сильно ухудшились. В 2021 году, на выборах в Госдуму, партия власти потерпела здесь тотальное поражение. ЕР не победила ни на одном избирательном участке, получив 26,6%. Протестный электорат города предпочел проголосовать за КПРФ, которая набрала 29%. Эксперты связывают протест в Калмыкии с системными проблемами: безработицей, неисправностью электросетей, запустением, некачественной питьевой водой. В этом году Хасиков пошел на несколько рискованных ходов, пытаясь добиться хороших процентов для «Единой Россией». В канун выборов губернатор отправил в отставку двух непопулярных чиновников, руководивших городом: главу администрации города Шафрана Тепшинова и председателя Горсобрания Николая Орзаева. Политтехнологический ход должен был понизить уровень социальной напряженности в городе. После этого Хасиков принялся за зачистку самого Горосвета Элисты. Он добился максимального обновления партийных списков ЕР по итогам праймериз. «В предвыборном штабе извлеки уроки из кризиса партии в 2021 году. Поэтому сегодня мы видим такое обновление списка. Корректировки были сделаны по результатам исследований, в ходе которых выяснились многочисленные вопросы к ведению городского хозяйства. С учетом этого фактора был составлен новый список», — сообщает агентству руководитель калмыцкого реготделения Российского общества политологов Буянча Галзанов. «Руководство республики пошло на радикальную зачистку городской власти. Этим жестом в правительстве демонстрируют электорату готовность к переменами», — комментирует политтехнолог Андрей Серенко, ранее работавший на кампаниях в Калмыкии. На данный момент действия Хасикова привели к результату. На последних замерах рейтингов партий в Элисте «Единая Россия» получила порядка 48%. КПРФ — около 20%, «Новые люди» — в районе 15%. При этом, список «Единой России» на выборы в гордуму Элисты продемонстрировал отсутствие у партии скамейки запасных, что негативно повлияет на итоги выборов для партии власти. Среди новой партийной команды практически отсутствуют кандидаты с политическим опытом или значительными ресурсами. Из 35 кандидатов, избирающихся в 7 территориальных группах (соответствуют избирательным округам), 12 — сотрудники общеобразовательных учреждений, 6 — руководители или сотрудники НКО, 3 врача и представители коммерческого сектора. 4 из 7 кандидатов в одномандатных округах также ранее не занимались политической деятельностью. Первый секретарь республиканского отделения КПРФ, зампредседателя Народного Хурала Николай Нуров убежден, что этот ход только усугубит положение ЕР в Калмыкии. «Они просто поменяли один состав на другой. „Кислотных“ людей убрали, новых набрали, но что эти новые будут делать? Люди должны быть с опытом. Как юридическим, так и политическим. У ЕР скамейка запасных очень слабая. Без профессионализма люди помощи городу не дадут», — утверждает агентству коммунист. В отличие от ЕР, КПРФ выдвинула в каждой территориальной группе профессиональных политиков. В первой и третьей — депутатов горсобрания Олега Петкеева и Олега Балдашинова, в четвертой — заместителя Главы Ики-Бурульского МО с 15-летним стажем Александра Владимирова и советника председателя Народного Хурала Мигмира Бембеева. В шестом — обозревателя главной политической газеты «Хальмг унн» Людмилу Немруеву, в седьмом — партийного функционера Надежду Куменову. Эксперты прогнозируют, что в нынешней ситуации КПРФ увеличит свое представительство в гордуме. «Шанс увеличить присутствие в гордуме есть. Для этого есть множество факторов: это и вопросы к работе городского хозяйства, и протестный ресурс», — полагает политолог Галзанов. Глава калмыцких коммунистов убежден, что фракция КПРФ в горсовете увеличится вдвое. «Вдвое увеличим точно. Но мы считаем, что, возможно, и втрое», — поделился с агентством планами Николай Нуров. Места в горсовете прогнозируют и «Новым людям». По словам Андрея Серенко, партия популярна в Калмыкии намного больше, чем в других регионах Поволжья. Если НЛ сумеют мобилизовать свой электорат, они смогут приблизиться по количеству депутатов к КПРФ.