22:00 27 апреля 2017 1

Иран обвинил США и Израиль в авиаударах по сирийской армии Фото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство обороны Ирана обвинило США и Израиль в поддержке террористов. По мнению главы ведомства Хосейна Дехгана, авиаудары по военным объектам правительственных войск Сирии преследуют лишь одну цель: дать передышку сирийским радикальным группировкам для дальнейшего наступления.

Дехган отметил, что удар по авиабазе Шайрат произошел ровно в тот момент, когда сирийская армия начала захватывать территории, ранее контролировавшиеся террористами, сообщает.

«Сначала по региону был нацелен американский удар, включая авиабазу Шайрат в Сирии, в дополнение к израильским ударам, которые происходят время от времени. Эти удары осуждаются всеми и нацелены только на поддержку террористов, усиливая их. Они говорят террористам: «у вас есть серьёзные защитники, не волнуйтесь и воюйте», — сообщает RT.

27 апреля ВВС Израиля нанесли удары по позициям ливанской группировки «Хезболла» неподалеку от столицы Сирии — Дамаска. МИД России выступил с осуждением атаки, заявив, что случившееся противоречит нормам международного права.