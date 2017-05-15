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15 мая 2017
20:35  15 мая 2017 0

Курды прибирают к рукам нефтяные месторождения Асада

Хант Кечимов. Сургут, нефть, нефтедобыча, нефтеразлив
Сирийская нефть раздирает страну на частиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

40-миллионный народ курды, проживающий на территории четырех стран, Сирии, Ирака, Ирана и Турции, наладил систему добычи нефти на сирийских территориях, которые отбиты силами оппозиции и террористов у правительственных сил во главе с Башаром Асадом.

Нефть в Сирии является едва ли не самым главным ресурсом. За счет ее продажи все участники вооруженного конфликта закупают оружие, боеприпасы, а также продовольствие и одежду. Речь идет о Сирийской арабской армии, Свободной сирийской армии, боевиках Исламского государства* (террористическая организация. Официально запрещена в России Верховным судом), «Джебхат-ан-Нусры* (также запрещена в России), а также вооруженных формированиях курдов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Теперь в Сирийском Курдистане работает множество нефтяных вышек, так как именно в районе столицы квазигосударственного образования, городе Рожава, находятся богатейшие нефтяные месторождения, важнейшими из которых являются Шаддади и Румеллани. Их запасы оцениваются в сотни миллионов баррелей черного золота.

После того, как из-за военных действий скважины остались бесхозными, нефтедобыча под руководством курдов выросла до 170 баррелей в сутки. После этого черное золото начали здесь же перерабатывать. При этом курды не делятся доходами от продажи нефти с остальным сирийским народом, а отобрать месторождения у них сейчас, по мнению специалистов, практически невозможно.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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