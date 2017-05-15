Курды прибирают к рукам нефтяные месторождения Асада

20:35 15 мая 2017 0

Сирийская нефть раздирает страну на части Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

40-миллионный народ курды, проживающий на территории четырех стран, Сирии, Ирака, Ирана и Турции, наладил систему добычи нефти на сирийских территориях, которые отбиты силами оппозиции и террористов у правительственных сил во главе с Башаром Асадом.

Нефть в Сирии является едва ли не самым главным ресурсом. За счет ее продажи все участники вооруженного конфликта закупают оружие, боеприпасы, а также продовольствие и одежду. Речь идет о Сирийской арабской армии, Свободной сирийской армии, боевиках Исламского государства* (террористическая организация. Официально запрещена в России Верховным судом), «Джебхат-ан-Нусры* (также запрещена в России), а также вооруженных формированиях курдов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Теперь в Сирийском Курдистане работает множество нефтяных вышек, так как именно в районе столицы квазигосударственного образования, городе Рожава, находятся богатейшие нефтяные месторождения, важнейшими из которых являются Шаддади и Румеллани. Их запасы оцениваются в сотни миллионов баррелей черного золота.

После того, как из-за военных действий скважины остались бесхозными, нефтедобыча под руководством курдов выросла до 170 баррелей в сутки. После этого черное золото начали здесь же перерабатывать. При этом курды не делятся доходами от продажи нефти с остальным сирийским народом, а отобрать месторождения у них сейчас, по мнению специалистов, практически невозможно.