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17 мая 2017
13:39  17 мая 2017 4

«Прошу отнестись с пониманием». Ярош заступился за охранника, прострелившего ноги таксисту

Армия-2015. Москва, пистолет, оружие, стрельба, пл-14
Ярош просит понять охранника. стрелявшего в таксистаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Экс-лидер запрещенного в России «Правого сектора», депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош попросил украинцев с пониманием отнестись к тому, что его охранник Михаил Навроцкий прострелил ноги таксисту.

«Людей прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. На войне идентификация „свой-чужой“, понятия „справедливо-несправедливо“, „правда-ложь“ сильно обостряются», — написал депутат на свой странице в Facebook.

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Охранники Яроша подстрелили таксиста, отказавшегося ответить на приветствие «Слава Украине»

Ярош отметил, что его охранник прошел Майдан, участвует в боях на юго-востоке Украины, пишет «Федеральное агентство новостей». При этом он подчеркнул, что участие в войне не освобождает Навроцкого от ответственности за поступок и охранник должен понести заслуженное наказание.

Ярош подчеркнул, что давить на следователей и суд не будет, добавляет информагентство Nation News.

Ранее в Днепропетровской области соратники Яроша выстрелили в таксиста из-за отказа ответить на приветствие националистов «Слава Украине!». Ярош признал, что Навроцкий нарушил имевшиеся у него конкретные инструкции.

Нина Калинина
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