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15 мая 2017
13:17  15 мая 2017 5

Охранники Яроша подстрелили таксиста, отказавшегося ответить на приветствие «Слава Украине»

Клипарт., такси
Таксист пострадал из-за отказа ответить на приветствие националистовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Днепропетровской области охранники экс-лидера запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрия Яроша прострелили ноги таксисту за отказ ответить на приветствие «Слава Украине». Двое пассажиров напали на водителя сзади, когда тот отсчитывал сдачу.

Инцидент произошел 14 мая на улице Медицинской в городе Каменское (бывший Днепродзержинск). Таксист никак не отреагировал на фразу националистов, за что и получил пули в обе ноги, пишет RT со ссылкой на украинское издание «Событие».

На помощь подоспели другие таксисты города. В попытке заступиться за коллегу один из них тоже был ранен.

Пострадавших доставили в больницу, на месте ЧП работают сотрудники полиции. Местные жители, которые стали очевидцами события, требуют расправы над охранниками Яроша.

Сотрудники украинской полиции задержали двух пассажиров, однако третий нападавший сумел скрыться, пишет «Федеральное агентство новостей». Одним из задержанных, судя по удостоверению, является Роман Малисевич, личный телохранитель бывшего лидера запрещенного в России движения «Правый сектор» Дмитрия Яроша, создавшего недавно партию «Державная инициатива Яроша».

Нина Калинина
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