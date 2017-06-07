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07 июня 2017
14:39  07 июня 2017 0

Россия разорила ИГИЛ: доходы террористов упали более чем в два раза

Визит губернатора СО в Ирбит, триколор, флаг россии, флаг рф, поднятие флага
Россия бьет по инфраструктуре террористовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Операции ВКС РФ в Сирии против террористов сократили бюджет «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в России) в два раза.

Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов в Нью-Йорке на пресс-конференции по противодействию финансированию терроризма, передает «Федеральное агентство новостей».

«По последним данным российских ведомств, уничтожение энергетической инфраструктуры „ИГ“ привело к тому, что доходы от продажи нефти и газа сократились за последний год-два практически в два раза — с 50 млн долларов до 12-20 млн долларов ежемесячно», — цитирует Феоктистова телеканал 360.

Также, по мнению Феоктистова, действия международной коалиции под руководством США ударили по бюджету боевиков. Напомним, ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в связи с атакой США на армию Сирии заявил, что «коалиция хочет защитить проект «ИГИЛ».

По данным МИД РФ, доходы экстремистов сокращаются ежемесячно.

Семен Гринберг
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