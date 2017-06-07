08:50 07 июня 2017 0

Авианалет не был ошибкой Фото: Pixabay

Международная коалиция инициировала открытое военное противостояние с сирийской армией. Так прокомментировал удар по войскам правительства Асада на юге страны первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Удар, нанесённый коалицией во главе с США — это прямое вступление коалиции в открытый военный конфликт в Сирии. Это акт агрессии, Россия немедленно поставит вопрос о внеочередном созыве Совбеза ООН», — цитирует сенатора RT.

Сенатор отметил, что коалиция желает «защитить свой проект под названием „ИГИЛ“ (запрещено в РФ)». Клинцевич считает, что Запад обеспокоен победами САА (Сирийской арабской армии) над боевиками, — передает агентство Nation News.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что проамериканская коалиция нанесла в Сирии удар по зоне деэскалации конфликта в районе Ат-Танфа.