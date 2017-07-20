На месте убийства Немцова заметили фермера, просившего Путина оставить санкции

10:46 20 июля 2017 0

Совпадение заметили пользователи соцсетей Фото: скрин с видео

Российские СМИ подозревают в создании «постановочных сюжетов». Пользователи соцсетей заметили, что в сюжете на телеканале НТВ водителем, закрывшим обзор на видео убийства Бориса Немцова, оказался фермер, просивший президента РФ Владимира Путина не отменять санкции в отношении стран Запада. Видео опубликовано на Youtube.

На выложенной записи сопоставляются сюжет телеканала НТВ об убийстве Немцова и новости из паблика «Новости не для всех» с просьбой фермера из Воронежа Дмитрия Зыкова оставить санкции. Она была высказана во время прямой линии 2016 года.

Подписчики разделились на две группы. Одни считают, что большинство сюжетов на телевидении — постановочные. «Да было с самого начала ясно, что водитель снегоуборки — соучастник убийства, а его роль для прессы играл этот тип», — написала пользователь с ником OrenFoto.

Более внимательные пользователи заметили различия во внешности мужчин и считают, что это просто двойники. «У нижнего ухо прижатое и форма другая, волос светлее и реже. У них лбы и лысины разного типа! Качество съемки кто-то спецом снизил. Чтоб скрыть различия?», — написал под опубликованной записью на Youtube Иван Охлобыстов.

Как ранее писало «URA.RU», в марте 2015 года было опубликовано видео с камеры уличного видеонаблюдения, которая зафиксировала момент убийства Бориса Немцова. Судя по записи, убийство произошло у спуска под Москворецкий мост в момент, когда с политиком поравнялась снегоуборочная машина, закрыв обзор.