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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Москвы
10:46  20 июля 2017 0

На месте убийства Немцова заметили фермера, просившего Путина оставить санкции

Совпадение заметили пользователи соцсетейФото: скрин с видео
новость из сюжета:
Убийство Бориса Немцова
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Российские СМИ подозревают в создании «постановочных сюжетов». Пользователи соцсетей заметили, что в сюжете на телеканале НТВ водителем, закрывшим обзор на видео убийства Бориса Немцова, оказался фермер, просивший президента РФ Владимира Путина не отменять санкции в отношении стран Запада. Видео опубликовано на Youtube.

На выложенной записи сопоставляются сюжет телеканала НТВ об убийстве Немцова и новости из паблика «Новости не для всех» с просьбой фермера из Воронежа Дмитрия Зыкова оставить санкции. Она была высказана во время прямой линии 2016 года.

Подписчики разделились на две группы. Одни считают, что большинство сюжетов на телевидении — постановочные. «Да было с самого начала ясно, что водитель снегоуборки — соучастник убийства, а его роль для прессы играл этот тип», — написала пользователь с ником OrenFoto.

Более внимательные пользователи заметили различия во внешности мужчин и считают, что это просто двойники. «У нижнего ухо прижатое и форма другая, волос светлее и реже. У них лбы и лысины разного типа! Качество съемки кто-то спецом снизил. Чтоб скрыть различия?», — написал под опубликованной записью на Youtube Иван Охлобыстов.

Как ранее писало «URA.RU», в марте 2015 года было опубликовано видео с камеры уличного видеонаблюдения, которая зафиксировала момент убийства Бориса Немцова. Судя по записи, убийство произошло у спуска под Москворецкий мост в момент, когда с политиком поравнялась снегоуборочная машина, закрыв обзор.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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