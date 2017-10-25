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25 октября 2017
Главные новости Москвы
17:12  25 октября 2017 0

Путин увеличит пенсии военным

Госсовет в Нижнем Тагиле, путин владимир
Индексация касается 2,6 миллиона человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать военные пенсии, сообщает «Nation News». Это касается 2,6 миллиона человек.

Пенсии бывшим военнослужащим и приравненным к ним категориям будут проиндексированы с 1 января 2018 года, заявил на совещании с членами кабинета министров Владимир Путин. Президент РФ пояснил, что индексация коснется, в том числе, выплат сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим Росгвардии.

«Я посмотрел, в бюджете на 2018 год предусмотрены индексации для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам — с 1 февраля. Это касается 2,6 миллиона человек. Думаю, нужно сделать так, как мы делали раньше, сделать это синхронно», — цитирует издание президента.

Ксения Томашова
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