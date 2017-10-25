Президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать военные пенсии, сообщает «Nation News». Это касается 2,6 миллиона человек.
Пенсии бывшим военнослужащим и приравненным к ним категориям будут проиндексированы с 1 января 2018 года, заявил на совещании с членами кабинета министров Владимир Путин. Президент РФ пояснил, что индексация коснется, в том числе, выплат сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим Росгвардии.
«Я посмотрел, в бюджете на 2018 год предусмотрены индексации для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам — с 1 февраля. Это касается 2,6 миллиона человек. Думаю, нужно сделать так, как мы делали раньше, сделать это синхронно», — цитирует издание президента.