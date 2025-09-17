Киркоров рассказал об особых отношениях с Анной Асти

Киркоров: Анна Асти — особенный человек
Киркоров не скрывает, что восхищается многими представительницами современной эстрады
Киркоров не скрывает, что восхищается многими представительницами современной эстрады

Исполнительница Анна Асти — не просто коллега по сцене, а особенный человек. Подробностями о своем творческом и личном взаимодействии с одной из самых ярких звезд современной эстрады поделился народный артист России Филипп Киркоров.

«Анна Асти для меня — особенный человек, мы записали дуэт „Хобби“, который стал мегапопулярным», — рассказал Киркоров в интервью ТАСС. Этот дуэт, по словам артиста, был записан в непростой для Анны период — после ее ухода из популярной группы.

Филипп Киркоров не скрывает, что восхищается многими представительницами современной эстрады. «Среди девушек сегодня настоящий 'калейдоскоп' талантов и красоты: Севиль, Анна Асти, Анни Лорак, Люся Чеботина, Мари Краймбрери», — рассказал артист. По его словам, каждая из этих певиц обладает уникальным стилем, харизмой и музыкальным почерком. Киркоров отмечает, что новая волна артистов отличается не только талантом, но и воспитанностью, уважительным отношением к коллегам и публике.

