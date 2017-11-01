10:42 01 ноября 2017 1

Певица прокомментировала желание Собчак стать президентом России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица Мария Максакова, вдова убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова, заявила, что готова простить Ксении Собчак все, что та говорила о ней раньше.

«За то, что она сказала, что Крым украинский, я ей готова простить все», — рассказала Максакова сайту kp.ru.

У певицы спросили, как она относится к выдвижению Собчак в президенты. В ответ Максакова заметила, что всегда симпатизировала телеведущей и считает ее «достойнейшим гражданином».

При этом певица признала, что, уехав из России на Украину, она услышала много нелестных слов от Собчак в свой адрес. В частности, телеведущая заявила, что Максакова никому не нужна в Киеве. По словам Максаковой, она готова забыть былые обиды из-за позиции Собчак по статусу Крыма.

Как ранее сообщало «URA.RU», Собчак назвала полуостров украинским и предложила провести там новый референдум.