Ослик Жорик, перевозивший снаряды для бойцов СВО, отправился к Деду Морозу

Ослик Жорик долгое время был помощником и другом для бойцов СВО
Ослик Жорик долгое время был помощником и другом для бойцов СВО
Спецоперация РФ на Украине

Ослик Жорик, который возил снаряды для бойцов в зоне боевых действий, поселился в вотчине Деда Мороза — в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге. Об этом сообщил telegram-канал Московского зоопарка.

Нового обитателя приняли в Зоосад на вотчине Деда Мороза в начале сентября, подчеркнули в telegram-канале Московского зоопарка. По словам представителей зоопарка, Жорик долгое время жил вместе с 1430-м гвардейским полком. Он стал неотъемлемой частью полковой жизни: помогал военнослужащим в хозяйстве и даже участвовал в перевозке снарядов.

Перевезти ослика при передислокации воинской части оказалось невозможным, поэтому ему решили найти новый дом. В зоопарке уточнили, что сейчас Жорик спокойно осваивается на новом месте. Он проявляет доверие к зоологам и нормально реагирует на непривычное окружение. Для животного организован специальный карантин, где за ним наблюдают специалисты. После полного восстановления ослик отправится в столицу, где его представят посетителям основной площадки Московского зоопарка.

