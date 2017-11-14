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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
15:52  14 ноября 2017 0

Фотографа будут судить за фальшивые кастинги для порнофильмов

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, стриптиз, обнаженка, шоу для взрослых
Злоумышленник предлагал девушкам вакансию порноактрисыФото: depositphotos.com © URA.RU

Журналист и фотограф из Сиэтла обвиняется в изнасиловании нескольких женщин, за что вскоре предстанет перед судом. Он обманывал девушек, обещая помочь им с трудоустройством в индустрии фильмов для взрослых.

Обвиняемым, по данным издания The Daily Mail, является 41-летний Майкл-Джон Мэттью «Мэтт» Хики. Как сообщает Nation News, злоумышленник размещал объявления о вакансии на должность актрисы порнофильмов, а сам представлялся рекрутером из компании по производству таких картин. Приглянувшимся девушкам в возрасте от 17 до 25 лет, которые откликнулись на объявление, обвиняемый устраивал «кастинг» в виде фотосъемок в обнаженном виде, а также зазывал претенденток к себе домой. Шесть женщин написали на него заявления в полицию, но пострадавших может быть больше, отмечает издание.

Хики арестовали в ноябре 2016 года. Следователи выяснили, что сначала мужчина налаживал контакт с жертвами через соцсеть, представляясь женщиной и предлагая им гонорары в размере 1200-3500 долларов в день. На самом же деле обвиняемый никогда не был связан с индустрией фильмов для взрослых, сообщает агентство.

В России, в Ханты-Мансийском автономном округе, сутенеры также обманом завлекали девушек. Организаторы притона под видом владельцев кафе приглашали девушек из других регионов на работу в качестве официанток, после чего под угрозой применения насилия заставляли заниматься проституцией.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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