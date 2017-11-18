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18 ноября 2017
22:59  18 ноября 2017 0

NASA рассказало о климатических изменениях на Земле в мультике. ВИДЕО

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета земля
NASA сфокусировало внимание зрителей на климатических изменениях на нашей планетеФото: pixabay.com

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало анимационный ролик, наглядно демонстрирующий климатические изменения на Земле за последние 20 лет. На создание ролика авторам потребовалось почти 100 дней.

«Это похоже на то, как дышит Земля. Это действительно замечательно. Во время просмотра мне кажется, что я переношусь в космос и, оказавшись там, могу перематывать время, наблюдая за всеми изменениями на планете», — цитирует Life одного из создателей ролика, океанографа NASA Джереми Верделла.

Благодаря ролику можно увидеть, как менялся размер ледников и снежных покровов. Повышение температуры Земли можно отследить благодаря кадрам из Арктики: со временем ее территория становится более зеленой.

Ранее RT представил первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе. На видео российские космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин вручную запускают миниспутники во время работы за бортом МКС. Позже NASA выложило в сеть видео пристыковки космического грузовика Cygnus к МКС, напоминает Nation News.

Сергей Макеев
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