Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало анимационный ролик, наглядно демонстрирующий климатические изменения на Земле за последние 20 лет. На создание ролика авторам потребовалось почти 100 дней.
«Это похоже на то, как дышит Земля. Это действительно замечательно. Во время просмотра мне кажется, что я переношусь в космос и, оказавшись там, могу перематывать время, наблюдая за всеми изменениями на планете», — цитирует Life одного из создателей ролика, океанографа NASA Джереми Верделла.
Благодаря ролику можно увидеть, как менялся размер ледников и снежных покровов. Повышение температуры Земли можно отследить благодаря кадрам из Арктики: со временем ее территория становится более зеленой.
Ранее RT представил первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе. На видео российские космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин вручную запускают миниспутники во время работы за бортом МКС. Позже NASA выложило в сеть видео пристыковки космического грузовика Cygnus к МКС, напоминает Nation News.