В СК сообщили о выживших после затопления вездехода в Забайкалье

При попытке преодоления водоема в Забайкальском крае затонул вездеход с девятью людьми на борту. В результате инцидента пятеро человек погибли, в то время как водителю и трем пассажирам удалось спастись. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.
«Водителю вездехода и троим пассажирам удалось спастись», — говорится в заявлении официального telegram-канала СК РФ. Там добавили, что вездеход с девятью людьми затонул при попытке преодолеть водоем, в результате чего погибли пятеро человек.
Как уточнили в ведомстве, следователи-криминалисты немедленно приступили к осмотру места происшествия на озере Амудиса и опросу выживших свидетелей. По предварительной информации, причиной трагедии стал отказ тормозной системы гусеничной машины при спуске с горы, что привело к ее неконтролируемому попаданию в водоем.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время водолазы завершили работу по извлечению тел всех погибших для проведения дальнейших экспертиз и процедуры опознания, а расследование продолжается.
