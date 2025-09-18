В СК сообщили о выживших после затопления вездехода в Забайкалье

СК: водитель утонувшего вездехода в Забайкалье выжил
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СК проводит расследование инцидента
СК проводит расследование инцидента Фото:

При попытке преодоления водоема в Забайкальском крае затонул вездеход с девятью людьми на борту. В результате инцидента пятеро человек погибли, в то время как водителю и трем пассажирам удалось спастись. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

«Водителю вездехода и троим пассажирам удалось спастись», — говорится в заявлении официального telegram-канала СК РФ. Там добавили, что вездеход с девятью людьми затонул при попытке преодолеть водоем, в результате чего погибли пятеро человек.

Как уточнили в ведомстве, следователи-криминалисты немедленно приступили к осмотру места происшествия на озере Амудиса и опросу выживших свидетелей. По предварительной информации, причиной трагедии стал отказ тормозной системы гусеничной машины при спуске с горы, что привело к ее неконтролируемому попаданию в водоем.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время водолазы завершили работу по извлечению тел всех погибших для проведения дальнейших экспертиз и процедуры опознания, а расследование продолжается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При попытке преодоления водоема в Забайкальском крае затонул вездеход с девятью людьми на борту. В результате инцидента пятеро человек погибли, в то время как водителю и трем пассажирам удалось спастись. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Водителю вездехода и троим пассажирам удалось спастись», — говорится в заявлении официального telegram-канала СК РФ. Там добавили, что вездеход с девятью людьми затонул при попытке преодолеть водоем, в результате чего погибли пятеро человек. Как уточнили в ведомстве, следователи-криминалисты немедленно приступили к осмотру места происшествия на озере Амудиса и опросу выживших свидетелей. По предварительной информации, причиной трагедии стал отказ тормозной системы гусеничной машины при спуске с горы, что привело к ее неконтролируемому попаданию в водоем. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время водолазы завершили работу по извлечению тел всех погибших для проведения дальнейших экспертиз и процедуры опознания, а расследование продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...