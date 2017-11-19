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19 ноября 2017
16:11  19 ноября 2017 0

«Что делать, когда тебя травят либералы». Мединский решил провести для расстроенного критикой режиссера Быкова личный тренинг

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Главе Минкульта России тоже пришлось отражать нападки недоброжелателейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минкульта России заявил о своей готовности провести тренинг на тему: «Что делать, когда тебя травят либералы». Поводом для такого заявления министра стало решение режиссера Юрия Быкова, чья картина «Спящие» подверглась жесткой критике, уйти из кино, сообщает Life.

«Я готов его пригласить к себе на персональный тренинг «Как себя вести и что делать, когда тебя травят либералы», — заявил Мединский в интервью ТАСС.

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Картина рассказывает о работе в Москве тайных агентов ФБР и борьбе с ними сотрудников ФСБ. Сериал получил негативные отклики либеральной общественности. Расстроенный Быков решил оставить профессию режиссера.

Сам Владимир Мединский также стал объектом критики за свою диссертацию «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков». Профессиональные историки тогда заявили, что диссертация Мединскогог не имеет к науке никакого отношения.

Наталья Володина
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