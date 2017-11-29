Стало известно, какие машины чаще всего угоняют в столицах

21:22 29 ноября 2017 0

В Москве угонщики предпочитают более дорогие авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исследование статистики по угнанным машинам в Москве и Санкт-Петербурге показало, какие автомобили лидируют по числу краж. Так, в Москве угонщики предпочитают более дорогие модели.

В пятерке лидеров — Toyota Highlander, Toyota Camry, Honda PILOT, а также Land Rover Discovery, сообщает телеканал 360 со ссылкой на аналитиков коммуникационного агентства «Полезные связи». В Санкт-Петербурге в топе Mercedes S-Class, Jeep Grand Cherokee, Nissan Almera, LADA Granta и УАЗ «Патриот».

В зависимости от региона меняется не только модельный ряд предпочтений угонщиков, но и частота похищения машин, отмечает Nation News.