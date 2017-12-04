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04 декабря 2017
03 декабря 2017
07:02  04 декабря 2017 0

Это успех! Администрация президента закупила блокноты и ежедневники с иллюстрациями пермской художницы

Автор иллюстраций считает считает, что забавные блокнотики могут пойти на подарки детямФото: личная страница Леси Гусевой в Instagram

Управление делами Администрации президента РФ закупило партию полиграфической продукции с иллюстрациями пермской художницы Леси Гусевой. В контракт вошли блокноты, ежедневники и сборники статусов с изображениями белки, известной как «Крошка Ши».

Контракт на приобретение 656 наименований книг общей стоимостью полмиллиона рублей был размещен на сайте госзакупок, передает портал 59.ру. Издания с иллюстациями Леси Гусевой структура президентской администрации оценила от 66 до 441 рубля за единицу.

Сама художница о цели закупки Кремлем данной печатной продукции не знает. «Не представляю, зачем в Кремле статусы с Крошкой Ши и наши веселые ежедневники, — прокомментировала закупку Леся Гусева. — Может быть, их пустят на подарки детям».

Отметим, работы с иллюстрациями Гусевой — не единственные закупки полиграфии Администрацией президента. Среди изданий фигурируют «Японская система развития интеллекта и памяти. Программа „60 дней“», «Психология масс», «Геополитика: Как это делается», «Шерше ля нефть. Почему мы платим дань Америке?», «Вован и Лексус. По ком звонит телефон», «О чем говорят анализы», «Сказки Волшебника Могусама» и другие, сообщает издание.

Виктор Жуков
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