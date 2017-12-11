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Понедельник! И вот главное за ночь:
В Германии предложили сформировать Соединённые Штаты Европы.
Союз биатлонистов России ограничили в правах из-за обвинений в допинге.
В России резко подорожают автомобили с 2018 года. Но есть и хорошая новость — есть стимул покупать отечественное.
Минтруд заявил о новых мерах по стимулированию рождаемости. Нововведения появятся в ближайшие годы.
Вредные продукты получат специальную «черную метку». Маркировки спасут вас от ожирения.
Samsung придумала «умный» свитер для зарядки смартфонов. Взмах руками — и ваш гаджет заряжается.