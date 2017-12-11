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11 декабря 2017
10 декабря 2017
09:00  11 декабря 2017 0

Биатлонистов лишили прав, «метка» от ожирения и свитер для зарядки телефона. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Допинг-скандал отразился на Союзе биатлонистов РоссииНиколай Бастриков © URA.RU

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Понедельник! И вот главное за ночь:

В Германии предложили сформировать Соединённые Штаты Европы.

Союз биатлонистов России ограничили в правах из-за обвинений в допинге.

В России резко подорожают автомобили с 2018 года. Но есть и хорошая новость — есть стимул покупать отечественное.

Минтруд заявил о новых мерах по стимулированию рождаемости. Нововведения появятся в ближайшие годы.

Вредные продукты получат специальную «черную метку». Маркировки спасут вас от ожирения.

Samsung придумала «умный» свитер для зарядки смартфонов. Взмах руками — и ваш гаджет заряжается.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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