09:00 11 декабря 2017 0

Допинг-скандал отразился на Союзе биатлонистов России Николай Бастриков © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Понедельник! И вот главное за ночь:

В Германии предложили сформировать Соединённые Штаты Европы.

Союз биатлонистов России ограничили в правах из-за обвинений в допинге.

В России резко подорожают автомобили с 2018 года. Но есть и хорошая новость — есть стимул покупать отечественное.

Минтруд заявил о новых мерах по стимулированию рождаемости. Нововведения появятся в ближайшие годы.

Вредные продукты получат специальную «черную метку». Маркировки спасут вас от ожирения.

Samsung придумала «умный» свитер для зарядки смартфонов. Взмах руками — и ваш гаджет заряжается.