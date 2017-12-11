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11 декабря 2017
10 декабря 2017
06:26  11 декабря 2017 0

Вредные для здоровья продукты будут маркировать «черными метками»

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В Роспотребназдоре считают, что главная причина ожирения — в чрезмерном употреблении соли, сахара и жираФото: depositphotos.com © URA.RU

Роспотребнадзор озабочен тем, что, по статистике, четверть взрослого населения страны страдает ожирением. По мнению главы ведомства Анны Поповой, это связано с неправильными обменными процессами в организме, а они, в свою очередь, зависят от продуктов, которые приобретаются в магазинах.

При этом, хотя производитель и обязан по закону указывать на продуктах питания их реальный состав, у граждан зачастую просто нет времени на детальное изучение упаковки. Как заявила Анна Попова в интервью «Известиям», информировать потребителя о составе продукта нужно максимально доступным способом, а именно — цветовой индикацией.

«Вариант, который мы предлагаем, — система „светофора“, которая сигнализирует об избыточном количестве сахара, соли и жира, — цитирует издание главу Роспотребнадзора. — Маркировка может быть добровольной на переходный период. Те, кто выпускает продукцию, которая по этой градации попадает под зеленый цвет, могут добровольно маркировать зеленым уже сейчас».

По словам руководителя, в «красную зону» точно не попадут основные продукты рациона, такие как мясо, хлеб, молочные продукты, овощи, крупы, рыба и так далее. При этом стоит понимать, что красная отметка — не является запретом, это лишь помощь потребителю в составлении собственного рациона.

Отметим, Роспотребнадзор — не единственный госорган, предлагающий перейти к данной схеме. Как ранее писало «URA.RU», ранее о возможной маркировке продуктов по степени их полезности заявил Минздрав РФ. Одновременно вопрос о маркировании готовой продукции обсуждается с руководителями уполномоченных органов ЕАЭС.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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