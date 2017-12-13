Почти половина россиян «катастрофически» пострадала от кризиса

09:11 13 декабря 2017 3

Чаще всего россияне экономят на расходах на покупку одежды и обуви Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около половины россиян (47%) оценили свой ущерб от экономического кризиса 2014—2016 годов как «существенный» или «катастрофический». Это следует из доклада Социологического центра Российской академии наук (РАН) «Российское общество в 2017-м: социальное самочувствие, тревоги, надежды на будущее».

Согласно результатам опроса, половины респондентов кризис ухудшил уровень жизни в целом, 40% отказались от отпусков, для трети упала доступность медицины. Доля россиян, оценивающих свое материальное положение как «хорошее», снизилась с 35% в 2016 году до 28%, а доля считающих 2017-й экономически «плохим» годом увеличилась с 5% до 8%. Также кризис по-прежнему влияет на занятость россиян, которые отметили как уменьшение зарплат (37%), так и ухудшение «общей рабочей ситуации» (26%). Чаще всего россияне экономят на одежде и отдыхе.Треть граждан вынуждена экономить на еде.

Тем не менее, по итогам 2017 года ситуация немного улучшилась. Так несколько выросла доля россиян, отказавшихся от экономии (в 2016 году — 6%, в 2017 году — 10%). А доля тех, кто вообще не привык экономить и при необходимости сможет «что-то придумать» выросла с 7% до 11%, передает «Коммерсант». Как отмечают авторы исследования, сократилась также доля экономящих на всех статьях, кроме товаров длительного пользования, — на 5-15 процентных пунктов. Доклад основан на общероссийском опросе населения, выборка которого составила 4 тысячи человек.

Ранее гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров рассказал, что большинство россиян не считает свою зарплату достойной. Результаты опроса службы исследований HeadHunter показали, что только 3% респондентов удовлетворены уровнем зарплаты, писала «Национальная служба новостей».