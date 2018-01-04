Рогозин объяснил, почему Альфа-банк не работает с «оборонкой»

22:09 04 января 2018 0

Вице-премьер ответил на заявление руководства компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление Альфа-банка о том, что компания прекратит работать с предприятиями оборонно-промышленного комплекса из-за западных санкций. Он рассказал о диалоге финансовой организации с властями.

«Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за „риска санкций“. Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа», — написал Рогозин в Twitter.

Как писало «URA.RU», ранее в Альфа-банке заявили, что перестанут обслуживать предприятия российского оборонного комплекса из-за санкций Запада. При этом в компании уточнили, что банк не собирается разом порвать отношения с российской «оборонкой», а старается «максимально сократить риски».