Крупный банк перестанет работать с российской «оборонкой» из-за санкций

«Альфа-банк» перестанет обслуживать предприятия российского оборонного комплекса (ОПК) из-за санкций Запада. Об этом заявил зампредседателя совета директоров компании Олег Сысуев.
По его словам, финансовая организация уже уведомила предприятия ОПК. При этом Сысуев уточнил, что банк не собирается разом порвать отношения с российской «оборонкой», а старается «максимально сократить риски», передает РБК.
Отметим, в конце 2017 года основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман сообщил, что обслуживание оборонных предприятий запрещено западными санкциями. При этом он пояснил, что в основном они финансировались государством.
Как писало «URA.RU» ранее, за 2017 год иностранные инвесторы вывели около 900 миллионов долларов из фондов, ориентированных на российский рынок. По данным СМИ, общий объем выведенных средств оказался максимальным с введения антироссийских санкций.