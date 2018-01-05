Apple признала уязвимость всех компьютеров и iPhone

Американская корпорация Apple опубликовала на своем официальном сайте заявление, в котором подтверждает критическую уязвимость всех моделей iMac и iPhone. Накануне стало известно, что имеются дефекты, которые позволяют любым устройствам определить место хранения защищенной информации.
Компания признала существование уязвимости, которой затронуты все гаджеты, использующие операционные системы Mac OS и iOS. Но при этом пока неизвестны способы ее использования, сообщает телеканал 360.
В заявлении также указано, что для злоупотребления этим дефектом необходимы вредоносные программы, загруженные на устройство. Разработчики рекомендовали использовать только проверенный софт из надежных источников. В Apple пообещали выпустить обновления операционных систем для защиты от выявленного недочета.