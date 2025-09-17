«Розовые очки надо снять»: Володин призвал чиновников прекратить отдых за границей

Российским чиновникам из федеральных министерств следует отказаться от зарубежных поездок ради отдыха, как это уже сделали депутаты Госдумы. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин 17 сентября на пленарном заседании.
«Нашим чиновникам из министерства тоже надо розовые очки снимать и прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых. А кто-то увлекается, понятно, чем это закончится», — заявил председатель Госдумы. Слова передает ТАСС. Володин призвал представителей правительства демонстрировать более твердую позицию, поддерживая СВО.
В январе 70% россиян выразили одобрение возможному введению запрета на выезд зарубеж российских чиновников в период проведения специальной военной операции. Как сообщается в исследовании, лишь 10% участников высказались против этой инициативы. В исследовании приняли участие свыше 40 тысяч пользователей из более чем 50 регионов России.
