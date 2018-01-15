16:32 15 января 2018 0

Фигурист мог бы быть футболистом Фото: Евгений Плющенко, Instagram

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта Евгений Плющенко предложил значительно снизить заработные платы российским футболистам. По мнению фигуриста, в таком случае у спортсменов будет стимул для улучшения результатов.

«У России в футболе все впереди. У нас есть хорошие игроки. Но предлагаю сделать им поменьше зарплаты, и тогда все заиграют еще лучше. Минимальный прожиточный минимум в России — около 11 тысяч рублей. Надо им сделать зарплаты в размере 30 тысяч — почему нет?» — приводит слова Плющенко «Р-Спорт». В качестве стимула фигурист предлагает поощрять футболистов: «Забил гол — получил бонус».

Плющенко также отметил, что сам увлекается футболом с детства, но мать отдала его на фигурное катание, сообщает телеканал 360. Ранее «URA.RU» писало, что российский фигурист поддержал движение Putin Team.