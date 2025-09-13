Еще один российский аэропорт временно перестал работать

Аэропорт Оренбурга временно ограничил перелеты. Об этом сообщили в Росавиации.
«В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель пресс-службы ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале. Также он подчеркнул, что данные меры необходимы для поддержания безопасности полетов.
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Об этом он написал в своем telegram-канале.
О сроках снятия ограничений и их возможном влиянии на расписание рейсов пока официально не сообщается. Одновременно представитель Росавиации сообщил о снятии аналогичных ограничений в аэропорту Ижевска, а также Уфы. По словам Артема Кореняко, там ограничения также были связаны с вопросами безопасности и в настоящее время аэропорт Ижевска работает в штатном режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.