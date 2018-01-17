Назарбаев назвал отношения России и США «ушедшими на ноль»

04:12 17 января 2018 0

Казахстан обеспокоен ухудшением отношений между США и Россией Фото: Официальный сайт президента РФ

В свете угрозы со стороны Северной Кореи Казахстан обеспокоен тем, что отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки «ушли на ноль». Об этом президент республики Нурсултан Назарбаев заявил после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

«Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединёнными Штатами и Россией», — цитирует RT Назарбаева.

В пресс-службе Белого дома, как пишет РБК, заявили, что главы государств заявили о готовности развивать сотрудничество в формате диалога государств Центральной Азии и США. В частности, речь шла о совместном противостоянии распространению ядерного оружия, борьбе с терроризмом и нестабильностью в Афганистане, а также развитии сотрудничества в экономической, гуманитарной и оборонной сфере.