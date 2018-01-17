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17 января 2018
16 января 2018
04:12  17 января 2018 0

Назарбаев назвал отношения России и США «ушедшими на ноль»

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Казахстан обеспокоен ухудшением отношений между США и РоссиейФото: Официальный сайт президента РФ

В свете угрозы со стороны Северной Кореи Казахстан обеспокоен тем, что отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки «ушли на ноль». Об этом президент республики Нурсултан Назарбаев заявил после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

«Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединёнными Штатами и Россией», — цитирует RT Назарбаева.

В пресс-службе Белого дома, как пишет РБК, заявили, что главы государств заявили о готовности развивать сотрудничество в формате диалога государств Центральной Азии и США. В частности, речь шла о совместном противостоянии распространению ядерного оружия, борьбе с терроризмом и нестабильностью в Афганистане, а также развитии сотрудничества в экономической, гуманитарной и оборонной сфере.

Сергей Демин
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