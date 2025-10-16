Из аэропорта Домодедова пытались вывести 18,5 миллиардов рублей

Вмешательство транспортных прокуроров предотвратило попытку вывода 18,5 миллиарда рублей заемных средств международного аэропорта Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
«В результате своевременного вмешательства транспортных прокуроров была пресечена возможность перевода в пользу бывшего бенефициара 18,5 миллиарда рублей заемных средств и последующее взыскание задолженности с компаний, выступивших поручителями», — говорится в сообщении в telegram-канале надзорного органа. По материалам Генпрокуратуры, существовал риск, что задолженность будет взыскана с компаний, выступивших поручителями по кредиту, что могло привести к дестабилизации работы аэропорта.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что ведомство настроено продать аэропорт Домодедово до конца 2025 года. Об этом писал RT. Согласно иску Генпрокуратуры, аэропорт находился под иностранным управлением, в связи с чем Арбитражный суд Москвы взыскал аэропорт в доход государства.
